Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков

Lenta.ru

Голливудский актер Брэд Питт рассказал, что полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков. Интервью с ним опубликовало издание GQ.

Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист принимал участие в собраниях в 2016 году после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. «У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно», — вспомнил он.

Питт опасался, что в группах найдутся люди, которые будут записывать его речи. Он отметил, что с подобным столкнулся Филип Сеймур Хоффман, скончавшийся в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. Покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер.

Актеры,Филип Хоффман,Юрий Шефлер,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители