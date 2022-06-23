Носик рассказал, что после «Мухтара» его карьера пошла на спад

Съемки в сериале «Мухтар» чуть ли не поставили крест на актерской карьере Александра Носика. Подробнее об этом артист рассказал в эфире шоу «Откройте, Давид!».

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Носик сыграл хозяина собаки в первых двух сезонах многосерийного фильма, после чего покинул проект. Свой уход актер объяснил непрофессионализмом создателей сериала. По словам Носика, он сам был вынужден делать правки в сценарий, чтобы раскрыть персонажей «Мухтара».

«Просто приходишь на площадку, открываешь сценарий и думаешь:

"Едрена вошь, они хоть помнят, что писали в предыдущей сцене"», — сетовал актер.