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2 часа назад

Александр Носик рассказал, что после «Мухтара» его актерская карьера пошла на спад

Слово и Дело

Съемки в сериале «Мухтар» чуть ли не поставили крест на актерской карьере Александра Носика. Подробнее об этом артист рассказал в эфире шоу «Откройте, Давид!».

Носик рассказал, что после «Мухтара» его карьера пошла на спад
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Носик сыграл хозяина собаки в первых двух сезонах многосерийного фильма, после чего покинул проект. Свой уход актер объяснил непрофессионализмом создателей сериала. По словам Носика, он сам был вынужден делать правки в сценарий, чтобы раскрыть персонажей «Мухтара».

«Просто приходишь на площадку, открываешь сценарий и думаешь:

"Едрена вошь, они хоть помнят, что писали в предыдущей сцене"», — сетовал актер.

Также Носик потребовал повысить ему гонорар за съемки в третьем сезоне сериала. Создатели отказали артисту и вовсе отказалась сотрудничать с ним далее. Как рассказал актер, после этого его вообще перестали приглашать в кино.

Актеры,Александр Носик,
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