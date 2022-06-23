Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры

«Этот последний семестр или триместр. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?» — задается вопросом артист.

Брэд Питт не собирается мгновенно заканчивать кинокарьеру. Он появится на экранах в блокбастере «Поезд-пуля» от Дэвида Лейтча и Sony, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.