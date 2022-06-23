Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры

В четырех абзацах новой статьи журнала GQ о Брэде Питте оскароносная суперзвезда предвидит конец своей карьеры.
«Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании», — указал 58-летний звезда Голливуда.
«Этот последний семестр или триместр. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?» — задается вопросом артист.
Брэд Питт не собирается мгновенно заканчивать кинокарьеру. Он появится на экранах в блокбастере «Поезд-пуля» от Дэвида Лейтча и Sony, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.
Он возглавляет актерский состав, в который также входят Сандра Буллок, Аарон Тейлор Джонсон, Плохой Банни, Джоуи Кинг, Зази Битц, Логан Лерман, Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Карен Фукухара и другие известные артисты.
Ранее сообщалось, что фанаты не узнали Брэда Питта на новой обложке GQ.