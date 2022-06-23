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1 час назад

Джонни Депп отправится в тур с Hollywood Vampires по Европе

Газета.Ru

Только что закончивший нашумевший судебный процесс по делу о клевете голливудский актер и музыкант Джонни Депп присоединится к своим товарищам по группе Hollywood Vampires в туре по Европе. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Депп отправится в тур с Hollywood Vampires по Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

22 июня группа объявила о шести концертах, которые начнутся почти через год.

"Голливудские вампиры ВЕРНУЛИСЬ!! Мы едем в Германию и Люксембург летом 2023 года! Билеты поступят в продажу в понедельник, 27 июня, в 11:00 по центральноевропейскому времени. Следите за новостями…"

— подписала пост группа в социальных сетях.

Джонни Депп, Элис Купер, Джо Перри и Томми Хенриксен начнут тур 20 июня 2023 года на Rudolf-Weber Arena в Оберхаузене (Германия). После этого концерты пройдут в Эш-сюр-Альзетт (люксембургском Рокхале); Олимпийском зале в Мюнхене; городском парке в Гамбурге; Берлинской цитадели Spandel и Цитадели Майнца.

Ранее актриса Эмбер Херд сообщила, что напишет книгу о своем скандальном браке с Джонни Деппом.

Актеры,Джо Перри,Элис Купер,Джонни Депп,
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