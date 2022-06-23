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1 час назад

Майкл Дж. Фокс получит почетный "Оскар"

Газета.Ruиещё 1

Американская Академия кинематографических искусств и наук наградит звезду франшизы "Назад в будущее" Майкла Дж. Фокса почетным "Оскаром" за его вклад в кино и усилия по борьбе с болезнью Паркинсона, сообщает CNN.

Майкл Дж. Фокс получит почетный "Оскар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Неустанная пропаганда Фоксом исследований болезни Паркинсона наряду с его безграничным оптимизмом иллюстрирует влияние одного человека на изменение будущего миллионов людей",

— заявил президент Академии Дэвид Рубин.

По информации издания, актер также получит гуманитарную премию имени Джина Хершлота. В 2000 году Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса для исследования болезни Паркинсона. У него болезнь была диагностирована в 1991 году.

Майкл Дж. Фокс известен по роли Марти МакФлая во франшизе "Назад в будущее". Он получил пять премий "Эмми", четыре "Золотых глобуса", "Грэмми" и две премии Гильдии киноактеров, но ни разу не был номинирован на "Оскар".

Ранее кассету с фильмом "Назад в будущее" продали на аукционе за $75 тысяч. Аукцион был проведен аукционным домом Heritage Auctions.

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