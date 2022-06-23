Русские актеры, которые прославились в Голливуде

Едва ли есть артисты, которые в свое время не мечтали покорить Голливуд. Вот только удается это далеко не всем, тем более, если речь идет об актерах родом не из США и Европы.

Фото: Кадр из фильма "Россомаха: Бессмертный! Кадр из фильма "Россомаха: Бессмертный!

И все-таки талант и годы упорной работы для некоторых не проходят даром. Подробнее об отечественных звездах, которые смогли исполнить мечту и заявить о себе по другую сторону океана – в материале "Рамблера".

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Григорий Добрыгин

Актер крайне избирательно подходит к проектам, в которых соглашается принимать участие. Вот почему он не может похвастаться количеством ролей, но за качество фильмов с его участием переживать точно не стоит.

Добрыгин снялся в триллере "Самый опасный человек" вместе со звездами Уиллемом Дефо, Рэйчел Макадамс и Робин Райт, а еще в "Черном море" с Джудом Лоу и в "Таком же предателе, как и мы" с Юэном Макгрегором.

Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга родилась в СССР, а в юности долгое время жила в Лондоне, где работала в театре своего второго мужа – режиссера Саймона Стоукса. Ее первой зарубежной картиной стал британский сериал "Хорошие парни", после которого ей удалось получить роль в приключенческой драме "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом и в боевике "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Юрий Колокольников

Актер исполнил роль Стира в нашумевшем сериале "Игра престолов". Колокольникову буквально улыбнулась удача: он пришел на кастинг картины "Черное море", во время которого его заметил агент "Игры престолов". После съемок в нашумевшем проекте артист также появился в сериале "Американцы" с Келли Рассел, в "Перевозчике", в боевике "Хантер Киллер" и не только.

Светлана Ходченкова

Кадр из фильма "Россомаха: Бессмертный"

В триллере "Шпион, выйди вон" актриса появилась всего на пять минут экранного времени, но зато ей удалось оказаться на съемочной площадке со звездами Голливуда – Гари Олдманом, Колином Фертом, Томом Харди и Бенедиктом Камбербэтчем.