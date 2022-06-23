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24 минуты назад

Изменившаяся до неузнаваемости Наталия Орейро поразила фанатов новым образом

Eva.ru

Ради новой роли Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости. Такой звезду аргентинских телесериалов фанаты еще не видели!

Изменившаяся до неузнаваемости Орейро поразила фанатов
Фото: Eva.ruEva.ru

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро не так давно обзавелась российским паспортом, о котором давно мечтала. И это ничуть неудивительно, ведь такого количества поклонников, как в России у уругвайской актрисы нет ни в одной из стран Латинской Америки.

Внешность Наталии считается одной из самых легко узнаваемых в нашей стране, но на новых кадрах знаменитость не похожа сама на себя. Орейро сменила имидж и стала блондинкой ради новой роли в довольно серьезном и далеком от легкого комедийного жанра проекте.

В «Святой Эвите» Наталия сыграла первую леди Аргентины Эву Перон, которая славится непростой судьбой. Она была актрисой и женой организатора военного переворота 1943 года. Эва активно занималась общественной и политической деятельностью, национальный конгресс провозгласил ее «духовным лидером нации», а муж хотел видеть ее своим вице-президентом. Воспротивилось назначению Эву окружение Перона.

В основу драматической картины лег роман Томаса Элоя Мартинеса о жизни второй жены президента Аргентины Хуана Перона. Орейро ради роли не просто сменила цвет волос, актриса просто стала неузнаваема. Мировая премьера драматического сериала намечена на лето 2022 года.

Актеры,Хуан Перон,Наталия Орейро,
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