Изменившаяся до неузнаваемости Орейро поразила фанатов

Ради новой роли Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости. Такой звезду аргентинских телесериалов фанаты еще не видели!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро не так давно обзавелась российским паспортом, о котором давно мечтала. И это ничуть неудивительно, ведь такого количества поклонников, как в России у уругвайской актрисы нет ни в одной из стран Латинской Америки.

Внешность Наталии считается одной из самых легко узнаваемых в нашей стране, но на новых кадрах знаменитость не похожа сама на себя. Орейро сменила имидж и стала блондинкой ради новой роли в довольно серьезном и далеком от легкого комедийного жанра проекте.

В «Святой Эвите» Наталия сыграла первую леди Аргентины Эву Перон, которая славится непростой судьбой. Она была актрисой и женой организатора военного переворота 1943 года. Эва активно занималась общественной и политической деятельностью, национальный конгресс провозгласил ее «духовным лидером нации», а муж хотел видеть ее своим вице-президентом. Воспротивилось назначению Эву окружение Перона.