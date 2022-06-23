Звезда "Эйфории" сыграет в приквеле "Голодных игр"

Актриса Хантер Шафер, сыгравшая трансгендерную школьницу Джулс в сериале "Эйфория", сыграет в приквеле "Голодных игр" — фильме "Баллада о змеях и певчих птицах". Об этом сообщает Hypebae.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В основу сюжета приквела лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, написавшей оригинальную трилогию. Главный герой книги — 18-летний Кориолан Сноу, ставший последней надеждой для своего угасающего рода, потерявшего авторитет в послевоенном Капитолии. Режиссерское место проекта займет Френсис Лоуренс, снявший три части "Голодных игр". Премьера приквела запланирована на 17 ноября 2023 года.