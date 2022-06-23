Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
2 часа назад

Хантер Шафер из "Эйфории" сыграет в приквеле "Голодных игр"

Газета.Ru

Актриса Хантер Шафер, сыгравшая трансгендерную школьницу Джулс в сериале "Эйфория", сыграет в приквеле "Голодных игр" — фильме "Баллада о змеях и певчих птицах". Об этом сообщает Hypebae.

Звезда "Эйфории" сыграет в приквеле "Голодных игр"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основу сюжета приквела лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, написавшей оригинальную трилогию. Главный герой книги — 18-летний Кориолан Сноу, ставший последней надеждой для своего угасающего рода, потерявшего авторитет в послевоенном Капитолии. Режиссерское место проекта займет Френсис Лоуренс, снявший три части "Голодных игр". Премьера приквела запланирована на 17 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сериал Сэма Левинсона "Эйфория" с Зендаей и Хантер Шафер стал вторым по популярности шоу на канале HBO. "Эйфория" уступила по популярности только фантастическому сериалу "Игра престолов". Финальный эпизод второго сезона, вышедший в минувшие выходные, собрал 6,6 млн зрителей.

Актеры,Голодные игры,Игра престолов,Эйфория,Сэм Левинсон,Сьюзен Коллинз,Френсис Лоуренс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители