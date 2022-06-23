Звезда "Эйфории" сыграет в приквеле "Голодных игр"

Актриса Хантер Шафер, сыгравшая трансгендерную школьницу Джулс в сериале "Эйфория", сыграет в приквеле "Голодных игр" — фильме "Баллада о змеях и певчих птицах". Об этом сообщает Hypebae.
В основу сюжета приквела лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, написавшей оригинальную трилогию. Главный герой книги — 18-летний Кориолан Сноу, ставший последней надеждой для своего угасающего рода, потерявшего авторитет в послевоенном Капитолии. Режиссерское место проекта займет Френсис Лоуренс, снявший три части "Голодных игр". Премьера приквела запланирована на 17 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что сериал Сэма Левинсона "Эйфория" с Зендаей и Хантер Шафер стал вторым по популярности шоу на канале HBO. "Эйфория" уступила по популярности только фантастическому сериалу "Игра престолов". Финальный эпизод второго сезона, вышедший в минувшие выходные, собрал 6,6 млн зрителей.