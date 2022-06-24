Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар»

Актёр Майкл Джей Фокс получит награду Джина Хершолта — специальный почётный «Оскар» за вклад в «дело гуманизма» и развитие индустрии.
Фокс, известный своими ролями в кино («Назад в будущее») и на ТВ («Клиника»), уже долгое время занимается борьбой с болезнью Паркинсона — у него самого её обнаружили в 1991 году, а в 2000-м он организовал специальный фонд, который изучает пути решения данного заболевания.
Награду вручает Американская киноакадемия, причём подобное происходило лишь 42 раза за всю историю — ранее приз получали Грегори Пек, Фрэнк Синатра, Опра Уинфри, Анджелина Джоли и так далее.
Ещё эту награду вручат постановщику Питер Уир («Шоу Трумана», «Хозяин морей»), композитору Дайан Уоррен и режиссёру Эужан Пальси («Тюрьма»).
Награждение пройдёт в рамках церемонии, которая состоится 19 ноября этого года, причём, кстати, это первый «Оскар» Фокса от киноакадемии. При этом следующий традиционный «Оскар» пройдёт 12 марта 2023 года.