Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар»

Актёр Майкл Джей Фокс получит награду Джина Хершолта — специальный почётный «Оскар» за вклад в «дело гуманизма» и развитие индустрии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Фокс, известный своими ролями в кино («Назад в будущее») и на ТВ («Клиника»), уже долгое время занимается борьбой с болезнью Паркинсона — у него самого её обнаружили в 1991 году, а в 2000-м он организовал специальный фонд, который изучает пути решения данного заболевания.

Награду вручает Американская киноакадемия, причём подобное происходило лишь 42 раза за всю историю — ранее приз получали Грегори Пек, Фрэнк Синатра, Опра Уинфри, Анджелина Джоли и так далее.

Ещё эту награду вручат постановщику Питер Уир («Шоу Трумана», «Хозяин морей»), композитору Дайан Уоррен и режиссёру Эужан Пальси («Тюрьма»).