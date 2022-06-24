Носик заявил о попадании в "черный список актеров"

Российский актер Александр Носик признался, что после съемок в сериале "Возвращение Мухтара" его перестали приглашать в другие проекты.

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Во время посещения YouTube-шоу "Откройте, Давид!" российский артист рассказал о неудачах в актерской карьере после работы в сериале "Возвращение Мухтара". Мужчина получил широкую известность в России благодаря одной из главных ролей, однако во время съемок у него возникали разногласия с руководством из-за качества сериала.

Как отметил Носик, он просил переписывать некоторые сцены или диалоги, а во время работы над третьим сезоном он предложил либо повысить ему зарплату, либо улучшить качество материала, а вместе с тем рассматривать его участие в других проектах, передает издание "Дни.ру".

Однако, как пишет СМИ, руководители не выполнили ни одного требования актера, которому пришлось покинуть сериал, и более того, киноделы пообещали ему, что закроют для него возможность продолжить карьеру артиста.

"И закрыли. Меня перестали вообще снимать",

– цитирует СМИ Носика.