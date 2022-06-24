Актер Денис Нурулин: «Все трюки я всегда делаю сам»

На платформе «Смотрим» стартовал исторический сериал «Елизавета», в котором одну из главных ролей сыграл актер Денис Нурулин. Passion.ru расспросил актера о съемках в новом сериале и особенностях творческой профессии.
«Семен Нарышкин, которого я сыграл — реальный исторический персонаж. Представитель одного из знатнейших и богатейших дворянских родов России. Есть версия, что он был тайным мужем Елизаветы Петровны, но никаких документов, подтверждающих этот факт, нет. Поскольку все-таки у нас не документальный исторический фильм, а художественный, многие события в нем — придумка сценаристов. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь то, что мой герой, как и его реальный прототип, до безумия влюблен в Елизавету (ее играет прекрасная актриса Юлия Хлынина, с которой я до этого уже снимался в фильме "Этерна" и с которой дружу и вне съемочной площадки). Семен Нарышкин испытывает к Елизавете Петровне такие сильные чувства, что ради нее готов идти и в огонь, и в воду! Он отметает всех ее ухажеров — потому, что очень ревнует. Он молод и горяч, поэтому без раздумий вступает в поединок с теми, кто может причинить вред его любимой женщине. Похож ли я на своего героя? Скорее нет, чем да. Хотя… Если я влюбляюсь, то так же сильно, до безумия. И так же готов красиво ухаживать за любимой женщиной. Но при всем этом я не ревнив. Ведь ревность происходит от неуверенности в себе, а я в себе — уверен!»
«В фильме множество дуэлей, поединков, перестрелок, погонь и практически все это я выполнял сам, без дублеров (кроме галопов на длинные расстояния, которые выполняли прекрасные ребята-каскадеры). И если фехтование я изучал во время учебы (Денис Нурулин окончил Московский Театральный колледж Олега Табакова; его курс был последним выпуском при жизни Олега Павловича — прим. Passion.ru) и с постановкой батальных сцен не было никаких проблем, то с верховой ездой мне практически не доводилось сталкиваться. Во время съемок в фильме "Этерна" меня научили базовым вещам — сидеть в седле и ехать шагом. Но в "Елизавете" нужно было часто и много скакать галопом, к чему я на тот момент был совершенно не готов. Более того, скажу честно — я боялся лошадей! Абсолютно непонятно, как поведет себя животное — укусит, лягнет, скинет с себя... Но инструкторы мне объясняли, что лошади очень хорошо чувствуют людей и что если ты боишься, то они начинают показывать свой характер. Но если быть с конем на одной волне, чувствовать его, относиться к нему как к другу и боевому товарищу, то можешь легко управлять им.
На съемках "Елизаветы" у меня было две лошади: на локациях в Санкт-Петербурге конь по кличке Герой, а в Москве — конь Блеск. Это прекрасные животные, очень умные, с огромной фильмографией. Я бы даже сказал, что они образованные — как только звучала фраза: "Мотор! Начали!", их даже не надо было пришпоривать — они сами начинали скакать! И в тот момент я получал невероятное удовольствие — исторический проект, скачки, яркие костюмы, шпаги… Было очень грустно в финале съемок расставаться с Героем и Блеском — я сильно к ним привязался. Я всегда приезжал на площадку с угощением для них — с морковью, яблоками и кормил их. Но поскольку эти лошади часто снимаются в кино, во мне теплится надежда, что может быть, я с ними еще когда-нибудь снова встречусь…»