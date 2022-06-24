Варлей сделала внезапное признание о «Кавказской пленнице»

Эффектная брюнетка попала в кино совершенно случайно — ее заметила ассистентка Гайдая и «взяла на карандаш». Вскоре Варлей получила телеграмму с приглашением на пробы.

«Но, когда меня утвердили в "Кавказской пленнице", я рыдала. Не хотела сниматься»,

После съемок Варлей вошла в число самых популярных актрис СССР, ее стали звать в другие проекты. Однако зрители почему-то помнят только роль студентки Нины. Это немного обижает Варлей. Даже когда ее приглашают на телевидение, ведущие предпочитают говорить о «Кавказской пленнице», забывая про другие фильмы.