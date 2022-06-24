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2 часа назад

Наталья Варлей заявила, что не хотела сниматься в «Кавказской пленнице»

Слово и Дело

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей вспомнила о своей культовой роли в комедии режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

Варлей сделала внезапное признание о «Кавказской пленнице»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эффектная брюнетка попала в кино совершенно случайно — ее заметила ассистентка Гайдая и «взяла на карандаш». Вскоре Варлей получила телеграмму с приглашением на пробы.

«Но, когда меня утвердили в "Кавказской пленнице", я рыдала. Не хотела сниматься»,

— цитирует ее «АиФ».

После съемок Варлей вошла в число самых популярных актрис СССР, ее стали звать в другие проекты. Однако зрители почему-то помнят только роль студентки Нины. Это немного обижает Варлей. Даже когда ее приглашают на телевидение, ведущие предпочитают говорить о «Кавказской пленнице», забывая про другие фильмы.

Актеры,Наталья Варлей,Леонид Гайдай,
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