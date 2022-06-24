Закари Ливай снимется в новых «Детях шпионов»

Работа над перезапуском фильма «Дети шпионов» отстриминговой платформы Netflix в самом разгаре. Журналистам стало известно, кого утвердили в новую картину.

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Закари Ливай, известный по роли Шазама, стал одним из актеров перезапуска. Также в картине появятся Джина Родригес, Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, пишет Deadline. Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступит Роберт Родригес, который работал над оригинальной версией картины. Рейсер Родригес станет соавтором сценария.