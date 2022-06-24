Закари Ливай снимется в новых «Детях шпионов»

Работа над перезапуском фильма «Дети шпионов» отстриминговой платформы Netflix в самом разгаре. Журналистам стало известно, кого утвердили в новую картину.
Закари Ливай, известный по роли Шазама, стал одним из актеров перезапуска. Также в картине появятся Джина Родригес, Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, пишет Deadline. Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступит Роберт Родригес, который работал над оригинальной версией картины. Рейсер Родригес станет соавтором сценария.
По сюжету дети секретных агентов невольно помогаютразработчику игр выпустить вирус для компьютеров, благодаря которому он получает контроль над всеми технологиями. В итоге подросткам приходится становиться секретными агентами, чтобы спасти родных.