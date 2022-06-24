Умер продюсер первого фильма о Гарри Поттере

Кинопродюсер Дункан Хендерсон скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Хендерсон работал над такими проектами, как "Общество мертвых поэтов" и "Гарри Поттер и Философский камень".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Он был вдумчивым и был романтиком. Он всегда очень усердно работал, чтобы проводить время со своей семьей. Он помог бесчисленному количеству людей и всегда поступал правильно",

– поделился представитель продюсера.

В начале карьеры Хендерсон работал помощником режиссера. В 2004 году он был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм "Мастер и командующий: обратная сторона мира" с Расселом Кроу в главной роли.