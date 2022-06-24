Актеры, которые не снимаются в плохих фильмах

В первое время после начала карьеры актеры должны прислушиваться к своей интуиции и сниматься только в тех фильмах, которые принесут им славу и не провалятся в прокате. Уже потом репутация работает на них, и все картины с ними становятся популярными. О таких актерах — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Леонардо ДиКаприо

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Несмотря на то, что актеру долгое время не давали долгожданного “Оскара”, все фильмы с ним заслужили внимания. Он начал сниматься еще в юности, и его ранние работы не получили высокого рейтинга, но уже потом он стал довольно востребованным актером. Советуем посмотреть и новые работы актера: “Не смотрите наверх”, “Однажды в Голливуде”, так и старые фильмы с его участием: “Дневник баскетболиста”, “Что гложет Гилберта Грейпа?”.

Мэттью Макконахи

Кадр из фильма

В начале своей актерской карьеры Макконахи снимался в низкобюджетных картинах, а также был известен многим как комедийный актер. В начале XXI века в его карьере произошел настоящий прорыв, и зрители по-достоинству оценили то, как он смотрится в драматических фильмах. С тех пор он известен как разноплановый актер, который может сыграть абсолютно весь спектр эмоций, поэтому его берут для самых сложных работ, и он с ними прекрасно справляется. Знакомство с работами нужно начинать с “Интерстеллара”, “Джентльменов” и “Далласского клуба покупателей”.

Кристиан Бэйл

Кадр из фильма

Многие зрители идут посмотреть на Кристиана Бэйла в кино ради того, чтобы поразиться его способностью к трансформации. Актер известен тем, что для ролей он мог набрать или сбросить вес. Несмотря на жертвы, на которые он шел ради ролей, в нулевые его фильмы были коммерчески провальными, но фильм “Бэтмен” показал его с новой стороны. Теперь все картины с ним становятся популярными, а зрители идут смотреть на его фантастические перевоплощения. Если еще не знакомы с его творчеством, то обязательно посмотрите фильмы “Американский психопат”, “Власть” и “Престиж”.

Уилл Смит

Кадр из фильма