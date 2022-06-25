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1 час назад

Кристиан Бэйл пне смотрел нового «Бэтмена»

Слово и Делоиещё 1

Звезда трилогии «Темный Рыцарь» Кристиан Бэйл еще не успел ознакомиться с картиной Мэтта Ривза «Бэтмен», в которой главную роль сыграл Роберт Паттинсон. Об этом сам актер сообщил в интервью изданию Variety.

Кристиан Бэйл пне смотрел нового «Бэтмена»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист признался, что мало смотрит фильмы в целом. По его словам, это касается и проектов, снятых режиссерами, с которыми он работает на съемочной площадке.

«Режиссеры всегда смотря на меня и спрашивают: "Ты серьезно?"»

— заявил Бэйл.

Бэйл пообещал наконец «добраться» до нового «Бэтмена» и дать оценку картине. Кроме того, он рассказал, что любит «смаковать» и откладывать просмотр. Паттинсон, по мнению голливудской звезды, является отличным актером, а восторженные отзывы о детище Ривза говорят о качестве работы.

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