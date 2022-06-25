Кристиан Бэйл пне смотрел нового «Бэтмена»

Звезда трилогии «Темный Рыцарь» Кристиан Бэйл еще не успел ознакомиться с картиной Мэтта Ривза «Бэтмен», в которой главную роль сыграл Роберт Паттинсон. Об этом сам актер сообщил в интервью изданию Variety.

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Артист признался, что мало смотрит фильмы в целом. По его словам, это касается и проектов, снятых режиссерами, с которыми он работает на съемочной площадке.

«Режиссеры всегда смотря на меня и спрашивают: "Ты серьезно?"»

— заявил Бэйл.