Кристиан Бэйл пне смотрел нового «Бэтмена»

Звезда трилогии «Темный Рыцарь» Кристиан Бэйл еще не успел ознакомиться с картиной Мэтта Ривза «Бэтмен», в которой главную роль сыграл Роберт Паттинсон. Об этом сам актер сообщил в интервью изданию Variety.
Артист признался, что мало смотрит фильмы в целом. По его словам, это касается и проектов, снятых режиссерами, с которыми он работает на съемочной площадке.
«Режиссеры всегда смотря на меня и спрашивают: "Ты серьезно?"»
— заявил Бэйл.
Бэйл пообещал наконец «добраться» до нового «Бэтмена» и дать оценку картине. Кроме того, он рассказал, что любит «смаковать» и откладывать просмотр. Паттинсон, по мнению голливудской звезды, является отличным актером, а восторженные отзывы о детище Ривза говорят о качестве работы.