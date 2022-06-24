Кристиан Бэйл: «Я до сих пор не смотрел нового "Бэтмена"»

На премьере фильма «Тор: Любовь и гром» в США исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана Кристиан Бэйл признался, что так и не посмотрел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Все потому, что он в целом довольно редко смотрит фильмы — даже картины режиссеров, с которыми он работает. По его словам, постановщики часто удивляются этому и не могут поверить, что актер смотрел всего лишь парочку их лент.

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Когда режиссеры узнают, что я смотрел лишь несколько их фильмов, они пристально вглядываются в меня и спрашивают: «Ты серьезно?»

Бэйл отметил, что любит откладывать фильмы в долгий ящик и добирается в конечном итоге далеко не до всех картин. Но «Бэтмена» Мэтта Ривза он обязательно посмотрит, потому что считает Паттинсона отличным актером, а у самого фильма очень хорошие отзывы.