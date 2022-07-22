Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

В каких фильмах актеров заменяли их родственники

Катя Кобышева

Все знают, что у актеров, которые играют главных героев, есть дублеры, а иногда ими становятся близкие родственники — сестры и братья. "Рамблер" рассказывает, кого из известных актеров на съемках могли заменить родные.

В каких фильмах актеров заменяли их родственники
Фото: РамблерРамблер

Пенелопа Крус

На момент съемок в четвертой части франшизы "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус была беременна. В некоторых сценах, например, с драками и погонями, ее заменяла сестра Моника. С ней они невероятно похожи, их часто принимают за близнецов, хотя это не так.

Крис Хемсворт

Соцсети

В съемках фильма "Тор: Рагнарек" также участвовал его брат Лиам. Кстати, он также пробовался на роль Тора в первой части вместе с братом, и на второй кастинг пригласили его, но он напомнил организаторам про брата, они пришли вместе и роль получил Крис.

Дакота Фаннинг

Кадры из фильма «Я — Сэм»

Ее младшая сестра Эль сыграла в фильме "Я — Сэм" героиню Дакоты, но в младшем возрасте. Обе девочки продолжили актерскую карьеру и стали весьма успешными актрисами.

Рами Малек

Кадр из фильма "Плохое сердце Бастера"

Звездный час Рами Малека наступил после выхода "Богемской рапсодии", где он сыграл Фредди Меркьюри. В фильме "Плохое сердце Бастера" Рами Малек появляется со своим однояйцевым близнецом Сами Малеком.

Линда Хэмилтон

Дублершей актрисы Линды Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор во второй части "Терминатора", была ее сестра Лэсли Хэмилтон.

Актеры,Терминатор 2: Судный день,Терминатор,Богемская рапсодия,Тор: Рагнарёк,Линда Хэмилтон,Дакота Фаннинг,Рами Малек,Пенелопа Крус,Крис Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители