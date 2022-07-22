В каких фильмах актеров заменяли их родственники

Все знают, что у актеров, которые играют главных героев, есть дублеры, а иногда ими становятся близкие родственники — сестры и братья. "Рамблер" рассказывает, кого из известных актеров на съемках могли заменить родные.

Фото: Рамблер Рамблер

Пенелопа Крус

На момент съемок в четвертой части франшизы "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус была беременна. В некоторых сценах, например, с драками и погонями, ее заменяла сестра Моника. С ней они невероятно похожи, их часто принимают за близнецов, хотя это не так.

Крис Хемсворт

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В съемках фильма "Тор: Рагнарек" также участвовал его брат Лиам. Кстати, он также пробовался на роль Тора в первой части вместе с братом, и на второй кастинг пригласили его, но он напомнил организаторам про брата, они пришли вместе и роль получил Крис.

Дакота Фаннинг

Кадры из фильма «Я — Сэм»

Ее младшая сестра Эль сыграла в фильме "Я — Сэм" героиню Дакоты, но в младшем возрасте. Обе девочки продолжили актерскую карьеру и стали весьма успешными актрисами.

Рами Малек

Кадр из фильма "Плохое сердце Бастера"

Звездный час Рами Малека наступил после выхода "Богемской рапсодии", где он сыграл Фредди Меркьюри. В фильме "Плохое сердце Бастера" Рами Малек появляется со своим однояйцевым близнецом Сами Малеком.

Линда Хэмилтон