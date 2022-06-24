Брэд Питт признался, что был одержим поисками сокровищ в земле

Голливудский актер Брэд Питт дал откровенное интервью журналу GQ.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Он рассказал о том, что в своем огромном поместье в Провансе, которое он когда-то купил с экс-супругй Анджелиной Джоли, искал зарытые сокровища.

Оказалось, однажды ему сказали, что где-то на территории тысячи акров его поместья зарыто золото на миллионы долларов, времен крестовых походов.

Звездный актер так вдохновился этой новостью, что купил радарное оборудование и приступил к поискам сокровищ прямо в своем французском поместье.

Через какое-то время он буквально стал одержим идеей о кладе крестоносцев:

«Я стал одержим. В течение года я только об этом и думал, был просто в восторге от всего этого. Возможно, это как-то связано с местом, где я вырос, потому что в горах Озарк всегда рассказывали о спрятанных тайниках с золотом».

Правда его поиски успехом не обвенчались, да и сама новость оказалась неправдивой. Выяснилось, что тот, кто рассказал ему о золоте, просто хотел уговорить его инвестировать деньги в производство радаров.

Питт считает, что его действия были глупыми, но поиск сокровищ стал вполне захватывающим.

Интересно, что это поместье, где когда-то и поженились Питт и Джоли, стало камнем преткновения между ними при разводе. Джоли продала половину поместья российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, не согласовав это с Питтом. Питт же подал за это в суд на нее.