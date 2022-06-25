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39 минут назад

«Индиана Джонс 5» может стать последним фильмом Харрисона Форда

Мария Кимакович

Об этом рассказал композитор картины Джон Уильямс.

«Индиана Джонс 5» может стать последним фильмом Форда
Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Композитор в интервью Associated Press заявил, что подумывает уйти из киноиндустрии. По словам Уильямса сподвиг его на этот поступок бессменный исполнитель роли легендарного археолога Индианы Джонса Харрисон Форд. Уильямс сказал, что в одним из разговоров с Фордом последний обмолвился, что «Индиана Джонс 5» будет его последним фильмом.

Тогда и композитор задумался о выходе на пенсию.

При этом стоит отметить, что сам Харрисон Форд никаких официальных заявлений по поводу завершения карьеры не делал.

Ранее своими мыслями о завершении карьеры поделился Брэд Питт.

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