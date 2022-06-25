«Индиана Джонс 5» может стать последним фильмом Форда

Об этом рассказал композитор картины Джон Уильямс.
Композитор в интервью Associated Press заявил, что подумывает уйти из киноиндустрии. По словам Уильямса сподвиг его на этот поступок бессменный исполнитель роли легендарного археолога Индианы Джонса Харрисон Форд. Уильямс сказал, что в одним из разговоров с Фордом последний обмолвился, что «Индиана Джонс 5» будет его последним фильмом.
Тогда и композитор задумался о выходе на пенсию.
При этом стоит отметить, что сам Харрисон Форд никаких официальных заявлений по поводу завершения карьеры не делал.
Ранее своими мыслями о завершении карьеры поделился Брэд Питт.