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3 часа назад

Как сложились судьбы самых красивых актеров 90-х

New Magazine

Они все добились успеха.

Как сложились судьбы самых красивых актеров 90-х
Фото: New MagazineNew Magazine

Владимир Машков

С середины 90-х он стал одним из самых востребованных актёров, а после фильма «Вор» на Машкова обрушилась невероятная слава. Сегодня – он народный артист России. После ухода Олега Табакова, стал художественным руководителем театра и худруком театральной школы Олега Табакова.

Андрей Соколов

Актер стал знаменитым в 25 лет после выхода фильма «Маленькая Вера». С конца 80-х годов он стал одним из самых востребованных актёров. Сегодня он носит звание Народного артиста РФ. Стал режиссером, снял сериал «Адвокат» и несколько фильмов. Также был худруком театра «Монолог XXI век». Академик в области киноискусства. Является президентом кинофестиваля гильдии актёров России «Созвездие» и вице-президентом детского кинофестиваля «Алые паруса».

Дмитрий Певцов

В 1990 -м он сыграл свою звёздную роль в фильме «По прозвищу зверь». В то время он был невероятно востребован в кино. Сегодня он записывает собственные песни, преподаёт в Институте современного искусства вместе с женой Ольгой Дроздовой, был худруком на кафедре актёрского мастерства. Теперь заведует кафедрой Театрального искусства, депутат государственной Думы.

Александр Домогаров

В 1992 году вышел фильм «Гардемарины III», где у актёра была главная роль, и на Александра обрушилась слава. Сегодня он мало снимается, посвятил себя театру. Домогаров задействован сразу в нескольких театрах: Моссовета, МХТ им. Горького и театра на Малой Бронной.

Валерий Николаев

Успех к нему пришёл после выхода фильма Георгия Данелия «Настя». В середине 90-х, актёр пытался построить карьеру в Голливуде, но вернулся на Родину. Слава к нему пришла после фильма “День рождения Буржуя”. В этом году друзья поместили Николаева в клинику, где ему поставили диагноз “биполярное расстройство”.

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