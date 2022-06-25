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30 минут назад

Актер Том Хэнкс рассказал, как приходит на свадьбы без приглашения

Слово и Дело

Американский актер Том Хэнкс рассказал, что у него есть необычная привычка. По словам артиста, он приходит на свадьбы без приглашения.

Актер Том Хэнкс рассказал, как приходит на свадьбы без приглашения
Фото: globallookpress.com/Isabelle Vautier/Keystone Press Agencygloballookpress.com/Isabelle Vautier/Keystone Press Agency

Звезда фильма «Форрест Гамп» признался, что часто является незваным гостем на чужих церемониях бракосочетания. Он рассказал, как фотографируется с женихом и невестой. По его словам, таким образом он пытается порадовать молодоженов.

«Это мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать: «Что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот волшебный день? О, я знаю ответ, — это я!» — высказался он в эфире шоу Late Night.

Ранее Том Хэнкс высказался об одной из самых главных ролей в своей фильмографии. Он признался, что сейчас не смог бы сыграть гомосексуалиста, как он это сделал в «Филадельфии», за которую получил премию «Оскар».

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