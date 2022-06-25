Актер Том Хэнкс рассказал, как приходит на свадьбы без приглашения

Американский актер Том Хэнкс рассказал, что у него есть необычная привычка. По словам артиста, он приходит на свадьбы без приглашения.
Звезда фильма «Форрест Гамп» признался, что часто является незваным гостем на чужих церемониях бракосочетания. Он рассказал, как фотографируется с женихом и невестой. По его словам, таким образом он пытается порадовать молодоженов.
«Это мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать: «Что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот волшебный день? О, я знаю ответ, — это я!» — высказался он в эфире шоу Late Night.
Ранее Том Хэнкс высказался об одной из самых главных ролей в своей фильмографии. Он признался, что сейчас не смог бы сыграть гомосексуалиста, как он это сделал в «Филадельфии», за которую получил премию «Оскар».