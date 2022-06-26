История жизни Мерьем Узерли станет сюжетом фильма

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли заявила о том, что сыграет в фильме о своей жизни.
По словам Мерьем, для нее это очень волнительно, но она уверена что фильм понравится зрителям. Пока что нет определенных дат съемок, так как артистка занята в другом проетке для Дисней Плюс.
Мерьем играет в сериале "Ру" истоию запретной любви с молодым парнем.
Также в интервью Мерьем затронула тему кассовых сборов:
«Это влияет только на продюсера. На меня как актрису это не повлияет. Ведь я не продюсер. Потому что он заплатил за это. Честно говоря, меня это мало волнует. Иногда вы участвуете в проекте, и он бывает успешным. Но в основном зрителям нравятся актеры в несостоявшемся проекте. Как актриса, я на эмоциональной стороне. Кассовые сборы, материальные вещи, цифры — это то, что интересует продюсера», - сказала она.