Варлей рассказала о конфликте с Мордюковой

Именитая советская актриса Наталья Варлей не так давно отпраздновала 75-летний юбилей. По этому случаю она рассказала журналистам о своей карьере и взаимоотношениях с коллегой по актерскому цеху Нонной Мордюковой .

Артистка стала гостьей программы «Сегодня вечером» на Первом канале, ведущим которой с недавних пор стал балетмейстер Николай Цискаридзе. В беседе за круглым столом Варлей рассказала о своей любви к 12 кошкам, которые живут с ней. Также звезда «Кавказской пленницы» рассказала об известном публике конфликте с Мордюковой, о причинах которого не знает никто до сих пор, пишет портал «Слово и дело».