Хитяева объяснила, зачем «сдала» мужа любовнице

Советская и российская актриса Людмила Хитяева не могла родить ребенка, поэтому нашла любовницу своему третьему мужу постановщику трюков Валерию Леонтьеву. По словам 91-летней артистки, она была хорошей женой и при этом тяжело работала, снимаясь в разных кинолентах. Однако после 20 лет совместной жизни со своим последним возлюбленным она устала. Кроме того, из-за возраста она уже не могла иметь детей, которых хотел ее супруг, и поэтому решила «сдать» его любовнице.