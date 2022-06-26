Хитяева объяснила, зачем «сдала» мужа любовнице

Советская и российская актриса Людмила Хитяева не могла родить ребенка, поэтому нашла любовницу своему третьему мужу постановщику трюков Валерию Леонтьеву. По словам 91-летней артистки, она была хорошей женой и при этом тяжело работала, снимаясь в разных кинолентах. Однако после 20 лет совместной жизни со своим последним возлюбленным она устала. Кроме того, из-за возраста она уже не могла иметь детей, которых хотел ее супруг, и поэтому решила «сдать» его любовнице.
«Это была красавица-продавщица в магазине канцелярских товаров. Так и получился любовный треугольник. Ну, вот такая судьба у меня женская. Но я даже с любовницами вела себя уважительно, не устраивала истерик и тем более скандалов», — рассказала Хитяева в интервью «Собеседнику».
Ранее актриса объяснила, что решила заранее позаботиться оместе своего захоронения. В планах у звезды было приобрести участок на Преображенском кладбище, но московские чиновники отказали ей.