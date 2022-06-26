Советские актеры, которые начали сниматься еще детьми

Рассказываем, кто из детей-актеров смог продолжить карьеру в кино.

Фото: Кадр из фильма “Алеша Птицын вырабатывает характер” Кадр из фильма “Алеша Птицын вырабатывает характер”

Наталья Селезнева

В 8 лет впервые снялась в фильме “Алеша Птицын вырабатывает характер”. Правда, в титрах она была Наташа Полинковская, Селезнева – это псевдоним, фамилия ее матери. Когда Наталье было всего 6 лет, на улице на нее обратил внимание актер Михаил Майоров и предложил ее родителям привести девочку на прослушивание в Центральный театр Советской Армии. А там по счастливой случайности ее увидела знаменитая советская поэтесса и писательница Агния Барто и настояла на том, чтобы главную роль в экранизации ее книги дали ей.

Никита Михалков

Впервые снялся в фильме в 14 лет. Картина называлась “Солнце светит всем” режиссёра Константина Воинова. Правда роль была эпизодической. Затем последовала следующая кинокартина – драма «Тучи над Борском», вышедшая на экраны в 1960 году. Молодому актёру, исполнившему роль Пети, тогда было 15 лет.

Елена Проклова

В 12 лет будущая звезда появилась в фильме “Звонят, откройте дверь”. Режиссером картины был Александр Митта, а вторым режиссером – ее родной дедушка Виктор Проклов.

Виктор Проскурин

В 1968 году впервые снялся в фильме “Орлята Чапая”. Будущему актеру было 16 лет. Это был дебют будущего известного актёра, а тогда школьника Виктора Проскурина. Из-за съемок в Крыму Проскурину даже пришлось перевестись в Ялтинскую школу.

Светлана Немоляева