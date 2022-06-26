Красински появился в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Сэм Рэйми рассказал, что Джон Красински появился в новой части «Доктора Стрэнджа» благодаря фанатам.
Актёр воплотил на экране альтернативную версию Рида Ричардса (Мистера Фантастика) из Фантастической четвёрки, при этом выступая в сюжете одним из участников тайного сообщества Иллюминантов, которые судят Стрэнджа из основной вселенной.
Фанаты задолго до релиза картины устраивали в сети кампании в поддержку актёра, поскольку считали, что он подходит на роль. А на партию его супруги Сью Шторм многие пророчили жену самого Красински — Эмили Блант.
И, по словам Рэйми, подобные просьбы не прошли мимо ушей продюсера Кевина Файги, который и решил «осуществить мечту фанатов», воспользовавшись тем фактом, что это альтернативная версия героя. Кроме того, Файги якобы добавил, что ему всегда нравились актёрские работы Красински.
Напомним, что недавно состоялся цифровой релиз самого «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».