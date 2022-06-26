Красински появился в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Сэм Рэйми рассказал, что Джон Красински появился в новой части «Доктора Стрэнджа» благодаря фанатам.

Фото: Кадр: «Доктор Стрэндж» Кадр: «Доктор Стрэндж»

Актёр воплотил на экране альтернативную версию Рида Ричардса (Мистера Фантастика) из Фантастической четвёрки, при этом выступая в сюжете одним из участников тайного сообщества Иллюминантов, которые судят Стрэнджа из основной вселенной.

Фанаты задолго до релиза картины устраивали в сети кампании в поддержку актёра, поскольку считали, что он подходит на роль. А на партию его супруги Сью Шторм многие пророчили жену самого Красински — Эмили Блант.

И, по словам Рэйми, подобные просьбы не прошли мимо ушей продюсера Кевина Файги, который и решил «осуществить мечту фанатов», воспользовавшись тем фактом, что это альтернативная версия героя. Кроме того, Файги якобы добавил, что ему всегда нравились актёрские работы Красински.