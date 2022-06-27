Скончалась актриса Альбина Тиханова

Причина смерти актрисы не сообщается.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в городе Новосибирске. Там же в 1968 году она окончила театральное училище. Служила в "Красном факеле" и работала в Новосибирской филармонии. После переезда в Москву в 70-х годах работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра.

Тиханова стала работать в театре со середины 90-х годов. Актриса играла в МХТ - среди ее работ роли в постановках "И свет во тьме светит" и "Псих". В Новом драматическом театре она участвовала в спектакле "Профессионалы победы".

Альбина Тиханова играла в антрепризе "Ведьма" вместе с Сергеем Безруковым, который исполнял в спектакле главную роль. С этой постановкой актриса объехала многие города России, а также побывала в Аканаде, Германии, Эстонии, Латвии и других странах.