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42 минуты назад

Скончалась актриса театра и кино Альбина Тиханова

Ревизор.ru

Причина смерти актрисы не сообщается.

Скончалась актриса Альбина Тиханова
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в городе Новосибирске. Там же в 1968 году она окончила театральное училище. Служила в "Красном факеле" и работала в Новосибирской филармонии. После переезда в Москву в 70-х годах работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра.

Тиханова стала работать в театре со середины 90-х годов. Актриса играла в МХТ - среди ее работ роли в постановках "И свет во тьме светит" и "Псих". В Новом драматическом театре она участвовала в спектакле "Профессионалы победы".

Альбина Тиханова играла в антрепризе "Ведьма" вместе с Сергеем Безруковым, который исполнял в спектакле главную роль. С этой постановкой актриса объехала многие города России, а также побывала в Аканаде, Германии, Эстонии, Латвии и других странах.

Первой ролью актрисы в кино является работа в картине "Прости меня, Алёша!" в 1983 году. Альбина Тиханова также снималась в сериале "Тихий Дон" (вдова Озерова, 2015 год), в фильме "Аритмия" (пациентка Валентина Николаевна Семенчук, 2017 год), а также многих других. В фильмографии актрисы более 40 работ.

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