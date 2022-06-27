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8 часов назад

Умер актер Юрий Горобец

Газета.Ru

Народный артист РФ Юрий Горобец скончался 26 июня в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте театра имени Пушкина. Он был советским и российским актером театра и кино.

Умер актер Юрий Горобец
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь – при Борисе Морозове", - рассказала пресс-служба театра.

Горобец родился 15 марта 1932 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). В детстве переехал с семьей в город Ефремов, затем в город Щекино Тульской области. Во время учебы посещал городской драматический кружок, где избавился от заикания, полученного во время войны. В 1951 году, оканчивая школу, участвовал как чтец в первом Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. Будучи призывником, получил от военкомата направление на инженерный факультет московской Военной академии бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени И.В. Сталина, но телеграмма о победе в заключительном туре Всесоюзного смотра художественной самодеятельности дала ему возможность поступить в ГИТИС. В 1955 году окончил ГИТИС и по распределению отработал три года в театре им. Волкова в Ярославле. В связи с женитьбой переехал в Одессу, где прослужил три года в Одесском русском драматическом театре.

В театре имени Пушкина его последние роли были: Глуховцев в "Днях нашей жизни", Амилькар в спектакле "Мсье Амилькар платит", Давыдов в "Поднятой целине", Кнуров в "Бесприданнице", Гаврила Пантелеевич в "Женитьбе Белугина".

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