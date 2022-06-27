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56 минут назад

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой обручилась с возлюбленным

runews24.ru

По данным Daily Mail, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой и музыкант Малкольм МакРей обручились.

Звезда сериала «Ход королевы» обручилась с возлюбленным
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актрису сфотографировали папарацци, когда она выходила из частного самолета. На снимке фанаты разглядели, что у Ани на безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Однако слухи о скорой свадьбе знаменитостей появились на минувшей неделе.

Аня Тейлор-Джой получила известность после того, как сыграла главную героиню в фильме Роберта Эггерса «Ведьма». Всемирно популярной она стала в 2020-м, когда на экраны вышел мини-сериал Netflix «Ход королевы». Там Аня исполнила роль шахматистки Элизабет Хармон.

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