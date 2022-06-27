Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
53 минуты назад

Кондулайнен рассказала о реабилитации после инсульта

Мария Иглина

Два года назад актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. В эфире НТВ заслуженная артистка Российской Федерации рассказала о своем самочувствии и процессе реабилитации.

Кондулайнен рассказала о реабилитации после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На протяжении долгого времени артистка восстанавливалась после инсульта и не выходила на связь с журналистами. Также Кондулайнен перенесла два перелома рук из-за неверной координации тела. Несмотря на все случившееся, актриса смогла вернуться к прежней жизни.

"Теперь я убираю квартиру сама, в магазин хожу и в кафе. Так приятно, когда ты все делаешь самостоятельно. Я не думала, что могу подметать пол. Раньше считала: "Да вы что, звезда же!" А сейчас — с удовольствием",

— поделилась Кондулайнен.

Ранее "Рамблер" писал об актерах, которые никогда не снимаются в плохих фильмах.

Актеры,Елена Кондулайнен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители