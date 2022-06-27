Кондулайнен рассказала о реабилитации после инсульта

Два года назад актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. В эфире НТВ заслуженная артистка Российской Федерации рассказала о своем самочувствии и процессе реабилитации.
На протяжении долгого времени артистка восстанавливалась после инсульта и не выходила на связь с журналистами. Также Кондулайнен перенесла два перелома рук из-за неверной координации тела. Несмотря на все случившееся, актриса смогла вернуться к прежней жизни.
"Теперь я убираю квартиру сама, в магазин хожу и в кафе. Так приятно, когда ты все делаешь самостоятельно. Я не думала, что могу подметать пол. Раньше считала: "Да вы что, звезда же!" А сейчас — с удовольствием",
— поделилась Кондулайнен.
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