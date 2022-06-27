"Никаких золотых гор": Васильева пожаловалась на размер пенсии

Народная артистка Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии. Подробностями поделился StarHit.
Некоторое время назад актриса призналась, что получает от государства выплату в размере 60 тысяч рублей.
"Никаких золотых гор, у меня надбавка только одна — от мэра Москвы. Пенсия уже долгие годы застряла на одном месте. Прибавляют что-то, но такие суммы, что их и не замечаешь. У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства и 30 тысяч московская надбавка за звание",
— пожаловалась Васильева.
Несмотря на пенсионный возраст, актриса продолжает сниматься в кино, выходить на сцену театра и посещать различные телешоу.
Как отметил ее коллега Станислав Садальский, Васильева ради денег придет в любой телеэфир и скажет то, о чем ее попросят:
"Ее любовь к деньгам — вот причина нашего расставания. Для меня деньги — ничто, а для нее деньги — все! В моей жизни деньги — не главное. Главным для меня всегда были человеческие отношения".