"Никаких золотых гор": Васильева пожаловалась на размер пенсии

"Никаких золотых гор, у меня надбавка только одна — от мэра Москвы. Пенсия уже долгие годы застряла на одном месте. Прибавляют что-то, но такие суммы, что их и не замечаешь. У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства и 30 тысяч московская надбавка за звание",