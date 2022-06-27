Заслуженный артист России Юрий Кузнецов, прославившийсяблагодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», признался, что ему приходится работать после выхода на пенсию, чтобы прокормить семью.

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Артист признается, что не экономит деньги, а попростустарается грамотно распределить ресурсы, поскольку ему помимо квартиры в центре Санкт-Петербурга нужно содержать дачу.

«На оплату ЖКХ хватает. Работать надо»,

— рассказал артист в эфире НТВ.

Кузнецов проживает в двухкомнатной квартире вместе с дочерьюАлександрой, которая помогла ему прийти в себя и вернуться к нормальной жизни после смерти жены. Артист в 75 лет уже составил завещание и переписал все свое имущество на дочь.