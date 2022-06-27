Скончался актер Юрий Горобец

Народный артист России Юрий Горобец скончался на 91-м году жизни. Об этом стало известно на официальном сайте театра имени Пушкина.
"С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь – при Борисе Морозове",
— отмечено в сообщении культурного учреждения.
Карьера артиста началась в театре имени Пушкина, в котором он служил свыше 10 лет. О причинах смерти народного артиста России пока не сообщается.
Актер также известен зрителям по ролям в таких известных фильмах, как "Экипаж", "Приходите завтра" и многих других.