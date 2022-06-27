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2 часа назад

Скончался актер Юрий Горобец

Мария Иглина

Народный артист России Юрий Горобец скончался на 91-м году жизни. Об этом стало известно на официальном сайте театра имени Пушкина.

Скончался актер Юрий Горобец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь – при Борисе Морозове",

— отмечено в сообщении культурного учреждения.

Карьера артиста началась в театре имени Пушкина, в котором он служил свыше 10 лет. О причинах смерти народного артиста России пока не сообщается.

Актер также известен зрителям по ролям в таких известных фильмах, как "Экипаж", "Приходите завтра" и многих других.

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