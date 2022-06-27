Шпица рассказала о близких друзьях в Перми

Пермская актриса Екатерина Шпица провела на своей малой родине больше недели. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, Екатерина была рада увидеть старых друзей. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Я привезла из Перми огромный букет… впечатлений. В последние 1,5 суток, оставшиеся мне для встреч после финального зачета, я собрала малинник из прекрасных сильных женщин, успев встретиться с каждой хотя бы ненадолго», — написала Шпица на своей личной страничке в социальной сети «Вконтакте».

Актриса рассказала, что провела всю ночь за душевными разговорами на кухне со своим учителем актерского мастерства Мариной Оленевой, пообщалась с одноклассницей Аней Ермаковой, которая работает нутрициологом. Она была рада, что школьная учительница по русскому языку и литературе Алевтина Капочкина, не смотря на возраст и страшную аварию, много читает, гуляет и лишь недавно перестала брать учеников на репетиторство. Также, Екатерина успела встретиться с двумя подругами — создательницей инклюзивного лагеря Ольгой Зубковой и актрисой Эллой Чудиновой.