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28 минут назад

Актриса Шпица рассказала о своих ближайших друзьях в Перми

Ura.Ru

Пермская актриса Екатерина Шпица провела на своей малой родине больше недели. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, Екатерина была рада увидеть старых друзей. Об этом она написала в своих соцсетях.

Шпица рассказала о близких друзьях в Перми
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Я привезла из Перми огромный букет… впечатлений. В последние 1,5 суток, оставшиеся мне для встреч после финального зачета, я собрала малинник из прекрасных сильных женщин, успев встретиться с каждой хотя бы ненадолго», — написала Шпица на своей личной страничке в социальной сети «Вконтакте».

Актриса рассказала, что провела всю ночь за душевными разговорами на кухне со своим учителем актерского мастерства Мариной Оленевой, пообщалась с одноклассницей Аней Ермаковой, которая работает нутрициологом. Она была рада, что школьная учительница по русскому языку и литературе Алевтина Капочкина, не смотря на возраст и страшную аварию, много читает, гуляет и лишь недавно перестала брать учеников на репетиторство. Также, Екатерина успела встретиться с двумя подругами — создательницей инклюзивного лагеря Ольгой Зубковой и актрисой Эллой Чудиновой.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Шпица вышла замуж. Ее избранником стал генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников», тренер, фотограф и видеограф Руслан Панов.

Актеры,Элла Чудинова,Руслан Панов,Марина Оленева,Екатерина Шпица,Ольга Зубкова,
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