Стало известно, кто может исполнить роль Росомахи в фильмах Marvel

Режиссеры Энтони и Джо Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: финал») рассказали в интервью ComicBook, что хотели бы увидеть Криса Эванса в роли Росомахи.
Кинематографисты считают, что актер мог бы справиться с ролью Росомахи в Marvel лучше, чем с персонажем Капитана Америка.
«Он невероятный актер. Я не имею в виду его в плохом смысле, но он совсем не похож на Капитана Америку. Стив Роджерс очень сдержанный и тихий. Крис энергичный, веселый и харизматичный, и он привносит много энергии. Я бы хотел, чтобы он сделал что-то вроде Росомахи», — поделился Джо Руссо.
Братья Руссо также работают с Крисом Эвансом для фильма «Серый человек». Также в проекте появится Райан Гослинг.