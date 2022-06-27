Стало известно, кто может исполнить роль Росомахи в фильмах Marvel

«Он невероятный актер. Я не имею в виду его в плохом смысле, но он совсем не похож на Капитана Америку. Стив Роджерс очень сдержанный и тихий. Крис энергичный, веселый и харизматичный, и он привносит много энергии. Я бы хотел, чтобы он сделал что-то вроде Росомахи», — поделился Джо Руссо.