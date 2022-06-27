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1 час назад

Криса Эванса предложили на роль Росомахи в фильмах Marvel

Газета.Ruиещё 1

Режиссеры Энтони и Джо Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: финал») рассказали в интервью ComicBook, что хотели бы увидеть Криса Эванса в роли Росомахи.

Стало известно, кто может исполнить роль Росомахи в фильмах Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кинематографисты считают, что актер мог бы справиться с ролью Росомахи в Marvel лучше, чем с персонажем Капитана Америка.

«Он невероятный актер. Я не имею в виду его в плохом смысле, но он совсем не похож на Капитана Америку. Стив Роджерс очень сдержанный и тихий. Крис энергичный, веселый и харизматичный, и он привносит много энергии. Я бы хотел, чтобы он сделал что-то вроде Росомахи», — поделился Джо Руссо.

Братья Руссо также работают с Крисом Эвансом для фильма «Серый человек». Также в проекте появится Райан Гослинг.

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