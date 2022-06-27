Звезды, которым не хотели давать роль из-за внешности

Это сейчас они звезды с большой буквы и громкими ролями за плечами, но так было не всегда. «Рамблер» собрал актеров, которым отказывали в работе из-за внешности.

Фото: Кадр из фильма "Голодные игры" Кадр из фильма "Голодные игры"

Мэрил Стрип

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Когда актрисе было 27 лет, она прослушивалась на роль в фильме «Кинг-Конг». Продюсер картины тогда сказал кастинг-директору на итальянском: «Почему ты привел мне эту уродину?» Откуда же он мог знать, что Стрип знает итальянский. Она ответила: «Простите, что я настолько уродлива для вашего фильма». И ушла. Роль в итоге досталась Джессике Лэнг.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт мог не получить роль гениального детектива Шерлока Холмса в одноименном сериале на BBC. Бестактные журналисты и критики, не стесняясь, проходились по его внешности, сравнивая его с выдрой. Руководство телеканала же заявило продюсерам сериала: «Вы обещали нам сексуального Шерлока Холмса. Не его». К счастью, продюсеры отстояли кандидатуру Камбербэтча.

Кадр из сериала "Шерлок"

Дженнифер Лоуренс

Актриса частенько сталкивалась с травлей из-за внешности: так, после премьеры первой части «Голодных игр» многие говорили, что Дженнифер Лоуренс не выглядит «достаточно голодной», намекая на ее фигуру, и даже называли ее «слишком «жирной». Это еще не все: актрисе прямо сказали, что она недостаточно хороша для роли Шерон Тейт в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». В итоге роль жены Романа Полански досталась Марго Робби.

Эндрю Гарфилд

В одном из интервью актер признался, что прослушивался на роль принца Каспиана в цикле «Хроники Нарнии». Ему даже удалось пройти до финального прослушивания, однако продюсеры предложили контракт Бену Барнсу. Все из-за того, что Гарфилда посчитали недостаточно красивым, продюсеры отдельно подчеркнули, что актер не выглядел, как представитель королевской династии.

Кира Найтли

Звезда «Пиратов Карибского моря» долго обивала пороги кастингов и не могла получить заветные роли, все потому, что, по мнению продюсеров, она были «слишком худой и некрасивой». Однако были и другие ситуации: так, режиссер фильма «Гордость и предубеждение» Джо Райт считал Найтли слишком красивой для роли Элизабет Беннет. Правда, когда он встретил ее на съемочной площадке, сказал, что у нее обычная внешность, и утвердил ее на роль.