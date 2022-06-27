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1 час назад

Известный турецкий актер переехал жить на ветряную мельницу

RusTurkey.com

Приняв судьбоносное решение, известный турецкий актер Хакан Меричлилер начал жить на ветряной мельнице, расположенной в юго-западной провинции Муглы, в районе Бодрум, которую он купил и отремонтировал.

Известный турецкий актер переехал жить на ветряную мельницу
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

«Когда я узнал, что мельница продается, я сразу же ее купил», — сказал актер.

Перед мельницей, построенной в 1868 году, актер разместил фигуры Дон Кихота, героя испанского эпоса, известного своей борьбой с ветряными мельницами , и его слугу Санчо Пансу.

«Вначале я путешествовал по многим местам, — сказал он. «Я никогда не думал о покупке жилья в Бодруме». «Я был поражен, когда увидел это место»,

— сказал Мерилилер, добавив, что с ветряной мельницы одновременно можно увидеть и закат, и восход луны, и что он «любит этот дом».

Актер сказал, что владелец ветряной мельницы скончался два года назад, добавив: «Теперь я как новый хранитель этого исторического региона».

Меричлилер сейчас живет на ветряной мельнице со своей девушкой Чигдем Табан.

Дом, который Мериклилер отреставрировал, состоит из трех этажей. Первый этаж — гостиная, второй этаж — спальня, а верхний этаж — кабинет.

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