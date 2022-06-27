Disney может уговорить Деппа вновь сыграть Джека Воробья

Стоит отметить, что ранее в суде актер заявил, что не намерен больше играть роль Джека Воробья «даже за 300 млн долларов и 1 млн альпак». Отмечается, что киностудия не намерена сдаваться, она намерена предложить актеру рекордный гонорар. Актера вполне вероятно можно будет увидеть в шестой части «Пиратов Карибского моря» и сериале о молодом Джеке Воробье.