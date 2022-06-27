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37 минут назад

Disney может уговорить Джонни Деппа вновь сыграть Джека Воробья

Свободная пресса

Студия Disney намерена заключить рекордную сделку с американским актером Джонни Деппом. Именно этого актера руководство студии намерено вернуть во франшизу «Пираты Карибского моря».

Disney может уговорить Деппа вновь сыграть Джека Воробья
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Стоит отметить, что ранее в суде актер заявил, что не намерен больше играть роль Джека Воробья «даже за 300 млн долларов и 1 млн альпак». Отмечается, что киностудия не намерена сдаваться, она намерена предложить актеру рекордный гонорар. Актера вполне вероятно можно будет увидеть в шестой части «Пиратов Карибского моря» и сериале о молодом Джеке Воробье.

Однако пока это только слухи, ни актер и официальные лица из киностудии не комментируют появившуюся в СМИ новость, пишет портал Культура.

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