Робби Колтрейн уходит из профессии

Много лет шотландский актер Колтрейн страдает от остеоартрита. Не помогла и операция в США. Боль в ногах не покидает беднягу ни днем, ни ночью, передвигается он либо с палочками, либо в инвалидном кресле. Из-за проблем со здоровьем Робби не смог часто сниматься, однако из комических телешоу не уходил до последней возможности. Но сейчас актеру трудно даже не ходить, а просто стоять.