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1 час назад

Робби Колтрейн уходит из профессии

Экспресс газета

72-летний актер Робби Колтрейн, сыгравший в «Гарри Поттере», «Монашках в бегах» и «Золотом глазе», уходит из профессии.

Робби Колтрейн уходит из профессии
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Много лет шотландский актер Колтрейн страдает от остеоартрита. Не помогла и операция в США. Боль в ногах не покидает беднягу ни днем, ни ночью, передвигается он либо с палочками, либо в инвалидном кресле. Из-за проблем со здоровьем Робби не смог часто сниматься, однако из комических телешоу не уходил до последней возможности. Но сейчас актеру трудно даже не ходить, а просто стоять.

«Я вынужден уйти из London Comic Con»,

- с грустью сообщил Колтрейн.

Актеры,Робби Колтрейн,Гарри Поттер,
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