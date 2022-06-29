Мэри Мара могла утонуть из-за травмы головы

Актриса Мэри Мара могла утонуть из-за черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы Крейга Дорфмана.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Дорфмана, следователи предположили, что во время купания в реке Святого Лаврентия Мара оступилась и ударилась головой, после чего утонула.

Место было ей знакомо - на этот пляж Мэри Мара любила ходить и раньше. К выводу о травме следователи пришли, обнаружив характерные повреждения на лице 61-летней Мэри Мары.

Криминальный характер смерти они все еще исключают. Кроме того, по словам Дорфмана, семья Мэри уверена, что причиной смерти не могло стать злоупотребление алкоголем или наркотиками.