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1 час назад

Мэри Мара могла утонуть из-за травмы головы

Газета.Ruиещё 6

Актриса Мэри Мара могла утонуть из-за черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы Крейга Дорфмана.

Мэри Мара могла утонуть из-за травмы головы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Дорфмана, следователи предположили, что во время купания в реке Святого Лаврентия Мара оступилась и ударилась головой, после чего утонула.

Место было ей знакомо - на этот пляж Мэри Мара любила ходить и раньше. К выводу о травме следователи пришли, обнаружив характерные повреждения на лице 61-летней Мэри Мары.

Криминальный характер смерти они все еще исключают. Кроме того, по словам Дорфмана, семья Мэри уверена, что причиной смерти не могло стать злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Мара наиболее известна своей ролью бедной проститутки и матери-одиночки Лоретты Свит в сериале NBC "Скорая помощь". О ее смерти стало известно 28 июня.

Актеры,Мэри Мара,
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