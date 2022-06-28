Звезда сериала «Ход королевы» выходит замуж

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой станет женой музыканта Малкольма Макрея. Исполнитель сделал звезде сериала «Ход королевы» предложение руки и сердца, на которое она согласилась, передает издание Daily Mail.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Официальных данных о грядущей свадьбе пока нет. Радостную новость сообщила подруга Тейлор-Джой. Другим подтверждением стала фотография папарацци, на котором фанаты заметили перстень с бриллиантом на безымянном пальце левой руки актрисы — именно там и носят помолвочные кольца.

Кроме того, возлюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях. Так, еще в феврале этого года они появились на церемонии вручения премии «Оскар». Однако Макрей и Тейлор-Джой не спешат сообщать подробности отношений и большую часть информации держат в секрете, передает Пятый канал.

Еще в прошлом году сериал «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix удостоился семи статуэток престижной телевизионной премии «Эмми». Наградами в числе прочих были отмечены операторская работа, грим, прически и работа художника-постановщика.