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12 минут назад

Звезда сериала «Ход королевы» выходит замуж

Вечерняя Москва

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой станет женой музыканта Малкольма Макрея. Исполнитель сделал звезде сериала «Ход королевы» предложение руки и сердца, на которое она согласилась, передает издание Daily Mail.

Звезда сериала «Ход королевы» выходит замуж
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Официальных данных о грядущей свадьбе пока нет. Радостную новость сообщила подруга Тейлор-Джой. Другим подтверждением стала фотография папарацци, на котором фанаты заметили перстень с бриллиантом на безымянном пальце левой руки актрисы — именно там и носят помолвочные кольца.

Кроме того, возлюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях. Так, еще в феврале этого года они появились на церемонии вручения премии «Оскар». Однако Макрей и Тейлор-Джой не спешат сообщать подробности отношений и большую часть информации держат в секрете, передает Пятый канал.

Еще в прошлом году сериал «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix удостоился семи статуэток престижной телевизионной премии «Эмми». Наградами в числе прочих были отмечены операторская работа, грим, прически и работа художника-постановщика.

«Ход королевы» — драма, основанная на одноименном романе 1983 года. Действие фильма происходит в середине XX века. Мини-сериал рассказывает о Бет Хармон — сироте из Кентукки, которая пытается овладеть искусством игры в шахматы. Аня Тейлор-Джой получила за главную роль в сериале «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Актеры,Оскар,Аня Тейлор-джой,Netflix,
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