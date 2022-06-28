Андрей Мерзликин приступил к съемкам в новом фильме

«Мне очень нравится сама идея этого проекта — показать историю предприятия, которая связана, как мне стало ясно из сценария, с семьями тысяч и тысяч жителей Иркутска. Мне кажется, нам всем нужны такие вот проекты, которые дают возможность гордиться прошлым — но и заставляют внимательнее всмотреться в настоящее»,