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26 минут назад

Андрей Мерзликин приступил к съемкам в новом фильме

РИА "ФедералПресс"

История Иркутского завода имени Куйбышева уйдет на экраны. В областном центре приступили к сьемкам телепроета с Андреем Мерзликиным в главной роли.

Андрей Мерзликин приступил к съемкам в новом фильме
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мне очень нравится сама идея этого проекта — показать историю предприятия, которая связана, как мне стало ясно из сценария, с семьями тысяч и тысяч жителей Иркутска. Мне кажется, нам всем нужны такие вот проекты, которые дают возможность гордиться прошлым — но и заставляют внимательнее всмотреться в настоящее»,

- рассказал журналистам Андрей Мерзликин.

Знаменитый российский актер принял участие в сьемках, которые начались в Иркутске. Документальный телепроект в художественной форме расскажет об истории становления и развития Иркутского завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева.

Более 250 человек примут участие в сьемках, которые отнесут зрителя в начало 20-го века – время основания завода. Премьера проекта запланирована на эту осень.

Актеры,Андрей Мерзликин,
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