Андрей Мерзликин приступил к съемкам в новом фильме

История Иркутского завода имени Куйбышева уйдет на экраны. В областном центре приступили к сьемкам телепроета с Андреем Мерзликиным в главной роли.
«Мне очень нравится сама идея этого проекта — показать историю предприятия, которая связана, как мне стало ясно из сценария, с семьями тысяч и тысяч жителей Иркутска. Мне кажется, нам всем нужны такие вот проекты, которые дают возможность гордиться прошлым — но и заставляют внимательнее всмотреться в настоящее»,
- рассказал журналистам Андрей Мерзликин.
Знаменитый российский актер принял участие в сьемках, которые начались в Иркутске. Документальный телепроект в художественной форме расскажет об истории становления и развития Иркутского завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева.
Более 250 человек примут участие в сьемках, которые отнесут зрителя в начало 20-го века – время основания завода. Премьера проекта запланирована на эту осень.