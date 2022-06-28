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42 минуты назад

Актер Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском сериале

Слово и Дело

Турецкий актер Керем Бюрсин в скором времени может появиться на российских экранах. Артист ведет переговоры о съемках в сериале «Два холма» от Start.

Актер Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в России
Фото: Слово и делоСлово и дело

Бюрсин получил популярность благодаря роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Сейчас он ведет переговоры о съемках в российском проекте «Два холма». Он может сыграть персонажа по имени Волкан, передает Super.

Сюжет сериала «Два холма» рассказывает о будущем, в котором произошла биологическая война. В результате нее женщины объединились и создали новый мир. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются только девочки.

Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.

Актеры,Керем Бюрсин,
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