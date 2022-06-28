Актер Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в России

Турецкий актер Керем Бюрсин в скором времени может появиться на российских экранах. Артист ведет переговоры о съемках в сериале «Два холма» от Start.
Бюрсин получил популярность благодаря роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Сейчас он ведет переговоры о съемках в российском проекте «Два холма». Он может сыграть персонажа по имени Волкан, передает Super.
Сюжет сериала «Два холма» рассказывает о будущем, в котором произошла биологическая война. В результате нее женщины объединились и создали новый мир. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются только девочки.
Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.