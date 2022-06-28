72-летняя звезда "Хеллбоя" женился

72-летний исполнитель роли Хеллбоя Рон Перлман рассекретил свою свадьбу с актрисой на 23 года младше него.

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Избранницей актера стала его коллега по сериалу "Стартап", 49-летняя Эллисон Данбар, с которой он начал встречаться два года назад.

Новоиспеченные супруги сыграли скромную свадьбу 14 июня на итальянском побережье. О церемонии Данбар сообщила в личных соцсетях, поделившись фотографией с церемонии бракосочетания.

Сообщение о свадьбе Перлмана появилось спустя два месяца после развода актера с его первой супругой Опал Стоун, на которой он был женат с 1981 года, и о расставании с которой сообщил в 2020 году. У супругов есть двое общих детей: дочь Блейк Аманда и сын Брэндон Эвери.