72-летняя звезда "Хеллбоя" женился

72-летний исполнитель роли Хеллбоя Рон Перлман рассекретил свою свадьбу с актрисой на 23 года младше него.
Избранницей актера стала его коллега по сериалу "Стартап", 49-летняя Эллисон Данбар, с которой он начал встречаться два года назад.
Новоиспеченные супруги сыграли скромную свадьбу 14 июня на итальянском побережье. О церемонии Данбар сообщила в личных соцсетях, поделившись фотографией с церемонии бракосочетания.
Сообщение о свадьбе Перлмана появилось спустя два месяца после развода актера с его первой супругой Опал Стоун, на которой он был женат с 1981 года, и о расставании с которой сообщил в 2020 году. У супругов есть двое общих детей: дочь Блейк Аманда и сын Брэндон Эвери.
Перлман наиболее известен своим участием в супергеройской дилогии Гильермо дель Торо: "Хеллбой: Герой из пекла" и "Хеллбой 2: Золотая армия". Также голос актера хорошо знаком фанатам постапокалиптической игры Fallout, в которой Перлман озвучивает рассказчика.