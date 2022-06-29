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50 минут назад

Дакота Джонсон назвала съемки в трилогии «Пятьдесят оттенков серого» «дурдомом»

FBM.ru

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, которую многие уже знают по ее роли Анастейши Стил в трилогии «Пятьдесят оттенков серого», рассказала, как проходили съемки кинокартин.

Дакота Джонсон назвала съемки в «Пятьдесят оттенков серого» «дурдомом»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актриса заявила, что изначально она поставила свою подпись под съемками «совершенно другого фильма».

По словам Джонсон, у британской писательницы Э. Л. Джеймс был огромный творческий контроль над производством. Актерам приходилось каждый день делать что-то определенное.

Актриса также назвала просто ужасными некоторые внутренние монологи, которые не работают в формате фильма.

Дакота утверждает, что съемочный процесс был слишком медленным, так как авторы почти «на коленке» переписывали сценарий, меняя что-то из написанного текста писательницы. По словам актрисы, многие сцены снимались дважды. Сначала был поставлен акцент на желании Джеймс, а потом все это переснималось «нормально».

«Это был просто дурдом. У нас на площадке было множество разногласий. Я никогда не могла говорить об этом вслух, потому что нам нужно было еще продвигать эти фильмы — и в итоге я горжусь тем, что мы сделали. Но это было невероятно сложно»,

– говорит Дакота Джонсон.

При этом актриса призналась, что совершенно не жалеет о своем участии в трилогии «Пятьдесят оттенков серого».

Естественно, ведь эти три кинокартины принесли Джонсон весьма хорошую популярность. И теперь актрису часто приглашают сниматься в других лентах.

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