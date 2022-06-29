Дакота Джонсон назвала съемки в «Пятьдесят оттенков серого» «дурдомом»

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, которую многие уже знают по ее роли Анастейши Стил в трилогии «Пятьдесят оттенков серого», рассказала, как проходили съемки кинокартин.
Актриса заявила, что изначально она поставила свою подпись под съемками «совершенно другого фильма».
По словам Джонсон, у британской писательницы Э. Л. Джеймс был огромный творческий контроль над производством. Актерам приходилось каждый день делать что-то определенное.
Актриса также назвала просто ужасными некоторые внутренние монологи, которые не работают в формате фильма.
Дакота утверждает, что съемочный процесс был слишком медленным, так как авторы почти «на коленке» переписывали сценарий, меняя что-то из написанного текста писательницы. По словам актрисы, многие сцены снимались дважды. Сначала был поставлен акцент на желании Джеймс, а потом все это переснималось «нормально».
«Это был просто дурдом. У нас на площадке было множество разногласий. Я никогда не могла говорить об этом вслух, потому что нам нужно было еще продвигать эти фильмы — и в итоге я горжусь тем, что мы сделали. Но это было невероятно сложно»,
– говорит Дакота Джонсон.
При этом актриса призналась, что совершенно не жалеет о своем участии в трилогии «Пятьдесят оттенков серого».
Естественно, ведь эти три кинокартины принесли Джонсон весьма хорошую популярность. И теперь актрису часто приглашают сниматься в других лентах.