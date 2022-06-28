«Ролей для азиатов мало»: как звезда «Нулевого пациента» борется с дискриминацией

Актер Аскар Ильясов стал известен широкой публике в России после выхода сериала "Нулевой пациент" о первой вспышке ВИЧ в СССР. Он сыграл молодого врача по имени Кирсан, который работает в детской больнице в калмыцком городе Элиста. Сериал занял первое место в рейтинге самых популярных на "Кинопоиске". Как актер столкнулся с дискриминацией по отношению к азиатам в России и как он с ней борется, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" Кадр из сериала "Нулевой пациент"

У себя на родине, в Казахстане, Аскар Ильясов - звезда кинематографа. Он снялся в фильмах "Бизнесмены", "Три", "Паралимпиец" и сериале "Квартиранты". В России у актера тоже были роли, например, в "Тренере" Козловского или в "Эпидемии". Однако здесь его талант сразу недооценили. Ильясов учился и служил в театре в Москве, но потом разочаровался из-за того, что не получал хороших ролей, и уехал домой в Казахстан. Актер родился в Астане.

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По словам Аскара Ильясова, в России актеры-азиаты сталкиваются с дискриминацией. Серьезных ролей режиссеры ему не предлагали. Несмотря на то, что в России 160 национальностей, азиатов редко привлекают в кино, или же ассоциируют их с "Равшанами и Джамшутами".

"Когда я получил эту роль, то обрадовался, подумал: наконец смогу себя проявить. Интересных ролей для азиатов мало. Из-за этого я три года назад и уехал из Москвы", - рассказал актер о съемках в "Нулевом пациенте" в интервью для "Кинопоиска".

26-летний Аскар Ильясов намеренно отказывается от съемок в российских юмористических проектах, чтобы не поддерживать стереотип.