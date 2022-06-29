Как Кроу утешал Хемсворта во время съемок обнаженной сцены

«В "Чёрном лебеде" меня попросили стать как можно меньше. Здесь меня попросили поправиться. Это удивительный вызов, а также состояние души для каждой женщины. Получив такую реакцию и увидев себя в другой форме, ты понимаешь: "О, это должно быть так по-другому, ходить по миру в таком виде". Когда ты маленькая, а также, я думаю, потому что я начала карьеру ещё в детстве, во многих случаях я чувствую себя юной, хрупкой или, например, человеком, которого гладят по головке. И поэтому я представляю себя именно так»,