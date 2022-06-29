Как Кроу утешал Хемсворта во время съемок обнаженной сцены

Мало кто знает, каким трудом и переживаниями сопровождаются съёмки обнажённых сцен, ведь даже всеми любимому храброму Тору при этом «немного не по себе». Крис Хемсворт рассказал, что именно Рассел Кроу утешил его во время этого непростого периода, когда он был вынужден избавиться от одежды в один из моментов для фильма «Тор: Любовь и гром».
«Он сделал замечательную вещь, когда тоже обнажился по пояс. Это помогло мне почувствовать себя спокойно»,
— пошутил Хемсворт.
Австралийский актёр появился на шоу The Project вместе с режиссёром «Тора» Тайкой Вайтити, чтобы обсудить подробности очередных приключений Бога из скандинавской мифологии. Как оказалось, Крис ждал подобного откровения ещё десять лет назад, с момента начала съёмок франшизы.
«Эта сцена готовилась 10 лет, это была моя мечта. В первый раз, когда я играл Тора, я снял рубашку и подумал: "Знаете, что будет приятнее всего, ведь спустя 10 лет всё это будет снято"»,
— сказал недавно Хемсворт в интервью для журнала Variety.
Конечно, Вайтити не удержался от встречных комментариев, поскольку он хотел, чтобы Хемсворт мог показать всему миру своё невероятное телосложение.
«Мне кажется, что мы все об этом говорили. Все мои мысли были о том, что Крис так много работает над собой, что он обязан похвастаться своими результатами. Не надо прикрывать его всеми этими костюмами, плащом и прочим, это нечестно!»,
— сказал режиссёр.
У Натали Портман также появилась возможность удивить всех своей физической трансформацией для фильма, ведь её попросили немного набрать вес. Такой необычный эксперимент помог актрисе изменить своё мироощущение.
«В "Чёрном лебеде" меня попросили стать как можно меньше. Здесь меня попросили поправиться. Это удивительный вызов, а также состояние души для каждой женщины. Получив такую реакцию и увидев себя в другой форме, ты понимаешь: "О, это должно быть так по-другому, ходить по миру в таком виде". Когда ты маленькая, а также, я думаю, потому что я начала карьеру ещё в детстве, во многих случаях я чувствую себя юной, хрупкой или, например, человеком, которого гладят по головке. И поэтому я представляю себя именно так»,
— призналась Натали.
Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» в Лос-Анджелесе состоялась 23 июня, правда, российские зрители не смогут увидеть долгожданное продолжение в кинотеатрах.