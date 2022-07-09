Зачем Сара Бернар учила роли в гробу

В начале XX века французскую актрису Сару Бернар называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Впервые мир узнал о ней еще в 1870-х, а затем она долгое время гастролировала по Америке и даже выступала в России в стенах Михайловского театра.

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Жизнь артистки была весьма непростой, а сама она отличалась пристрастием к довольно странным ритуалам. Например, Бернар учила роли в гробу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Сара буквально жила своей профессией и не бросала ее ни при каких обстоятельствах. В 1905 году на гастролях в Рио-де-Жанейро Бернар получила серьезную травму, из-за которой спустя 10 лет ей ампутировали ногу. Однако даже эта трагедия не сломила дух великой актрисы. В период Первой мировой войны Бернар выступала на фронте и даже была награждена ордером Почетного легиона.

Едва ли Бернар можно было назвать суеверной, ведь в числе ее особенностей была привычка репетировать роли в гробу.

В юности актриса заболела чахоткой. Болезнь была настолько серьезной, что Сара уговорила свою мать купить ей роскошный гроб из красного дерева. Актрисе удалось победить болезнь, но она не спешила избавляться от гроба. Более того, француженка лежала в гробу, когда учила актерские реплики, а если к ней в гости приезжала сестра, она освобождала кровать для нее, а сама ложилась в гроб.