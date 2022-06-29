Ларс фон Триер показал трейлер нового сезона "Королевства"

В трейлере актриса Бодиль Йергенсен , играющая лунатичку Карен, приходит к воротам современной больницы, построенной на месте госпиталя "Королевство", где разворачивался сюжет первых двух сезонов сериала. По сюжету, Карен, находящаяся под впечатлением после сериала о призраках, ищет ответы на повисшие в воздухе вопросы шоу и хочет спасти больницу "Королевство" от разорения.

К своим ролям в проекте вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк, Удо Кир. Также в продолжении культового проекта снимутся Николас Бро и Ларс Миккельсен. Первый сезон "Королевства" вышел в 1994 году, второй — в 1997. Премьера сериала состоится осенью 2022 году на стриминговых сервисах и телевидении. В Zentropa подчеркивают, что третий сезон "Королевства" станет последним.