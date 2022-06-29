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3 часа назад

Ларс фон Триер показал трейлер нового сезона "Королевства"

Газета.Ru

Датский режиссер Ларс фон Триер ("Нимфоманка", "Дом, который построил Джек") показал трейлер третьего сезона своего сериала "Королевство". Производством проекта занималась его студия Zentropa.

Ларс фон Триер показал трейлер нового сезона "Королевства"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В трейлере актриса Бодиль Йергенсен, играющая лунатичку Карен, приходит к воротам современной больницы, построенной на месте госпиталя "Королевство", где разворачивался сюжет первых двух сезонов сериала. По сюжету, Карен, находящаяся под впечатлением после сериала о призраках, ищет ответы на повисшие в воздухе вопросы шоу и хочет спасти больницу "Королевство" от разорения.

К своим ролям в проекте вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк, Удо Кир. Также в продолжении культового проекта снимутся Николас Бро и Ларс Миккельсен. Первый сезон "Королевства" вышел в 1994 году, второй — в 1997. Премьера сериала состоится осенью 2022 году на стриминговых сервисах и телевидении. В Zentropa подчеркивают, что третий сезон "Королевства" станет последним.

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